Мишустин поручил подготовить предложения по вопросу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин отдал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по вопросу реализации программы льготной ипотеки в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение было отдано по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

Сроком исполнения данного поручения назначено 15 апреля 2021 года.

«До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ», — сказано в заявлении.

Ранее в ЦБ предложили продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны.