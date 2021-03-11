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Деловые новости

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года

Мишустин поручил подготовить предложения по вопросу льготной ипотеки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отдал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по вопросу реализации программы льготной ипотеки в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение было отдано по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

Сроком исполнения данного поручения назначено 15 апреля 2021 года.

«До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ», — сказано в заявлении.

Ранее в ЦБ предложили продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны.

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