ПСБ выдал первые кредиты предпринимателям по 3-процентной льготной ставке

ПСБ выдал первые кредиты в рамках государственной программы ФОТ 3.0, как известно, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 11 марта, в редакцию «Газеты.Ru».

Отмечается, что первые выдачи на общую сумму 57 млн рублей прошли в Кемерово, Самаре, Уфе и Хабаровске.

На данный момент ПСБ уже одобрил более 1800 заявок от клиентов на общую сумму более 5 млрд рублей.

Займы выдаются на базе кредитного конвейера, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям новой программы, получить финансирование дистанционно через интернет-банк.

Как уже сообщалось, льготное кредитование, предусмотренное в течение первого полугодия текущего года, позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса как наиболее пострадавшим из-за пандемии коронавируса получить финансирование на восстановление деятельности сроком на год без залога.

При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% ставка составляет 3%.