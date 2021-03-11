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Деловые новости

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года

Путин дал совет предпринимателям

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Президент России Владимир Путин дал совет предпринимателям. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, не стоит гнаться за быстрой прибылью, потому что компании, работающие на долгосрочную перспективу, успешнее преодолевают кризисы и другие испытания.

«И в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе вдолгую, на перспективу», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что расходы на решение проблем часто в разы превышают мнимую экономию.

Ранее Путин сравнил экономические последствия от года пандемии со Второй мировой войной.

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