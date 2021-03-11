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Деловые новости

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Путин призвал смягчить «ценовые удары» по гражданам

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости смягчения «ценовых ударов» по россиянам. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что важно соблюдать баланс интересов граждан и бизнеса.

«Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, как имели место быть. Надо и инструменты применять, и смягчать эти шаги», — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Ранее сообщалось, что в России вводится постоянный мониторинг цен на товары и услуги. Это позволит системно анализировать ситуацию на рынке, прогнозировать риски подорожания важной продукции и своевременно принимать меры для сдерживания цен.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов, заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил о невозможности ситуации, при которой гражданам страны не хватает средств на базовые продукты.

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