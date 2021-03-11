На Украине решили вернуть предприятие «Мотор Сич» в госсобственность

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия «Мотор Сич», заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, соответствующее решение уже принято и предприятие, в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon, в ближайшее время будет возвращено Украине конституционным способом.

Также он добавил, что люди, которые вкладывались в «Мотор Сич», получат компенсацию.

«И если предприятие является для нас важным, стратегически важным, законным способом мы будем это делать с остальными предприятиями.<…> Это делается в интересах национальной безопасности Украины», — заявил Данилов.

Ранее на Украине заявили об ударе по обороноспособности страны.