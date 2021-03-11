Путин поручил правительству проработать корректировки в налоговое законодательство

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать предложения бизнес-сообщества об изменениях в налоговое законодательство для стимулирования привлечения капиталовложений. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали [в ходе мероприятия], вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства», — сказал президент, подводя итоги совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Он пояснил, что кардинальных перемен не потребуется и отбрасывать предложения бизнеса не стоит.

Так, глава государства потребовал от Федеральной налоговой службы (ФНС) организовать мониторинг прибыли и инвестиций российских компаний и докладывать ему о результатах. Кроме того, Путин поручил кабинету министров в течение месяца представить новые предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил провести реформирование Налогового кодекса и кредитного регулирования.