Решетников: санкции против российского госдолга ударят по Западу

Если будут введены санкции против российского госдолга, то они ударят по западным инвесторам, но существенно не повлияют на финансовое состояние России. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет ТАСС.

По его словам, в последний год постоянно обсуждается введение новых санкций. Министр отметил, что санкционная повестка уже стала обычной частью жизни.

«При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», — сказал Решетников.

Он объяснил, что доля западных держателей российского госдолга составляет около 23%, поэтому новые санкции ударят по Европе и США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются ограничить РФ «только за то, что она существует».