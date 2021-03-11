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Деловые новости

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Решетников: демпфер на растительное масло коснется не только подсолнечного

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Правительство обсуждает введение демпфера на растительное масло, который коснется не только подсолнечного. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Параметры демпфера по растительным маслам мы будем обсуждать и настраивать. И сроки введения, и параметры, и т. д. Не только подсолнечное обсуждается», — сказал Решетников.

По его словам, правительство ждет рекомендаций от Минсельхоза. В то же время уже ясно, что введение демпфера не будет мгновенным, так что компании смогут подготовиться.

Ранее Решетников рассказал, что санкции против российского госдолга ударят по Западу.

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