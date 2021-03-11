Решетников: демпфер на растительное масло коснется не только подсолнечного

Правительство обсуждает введение демпфера на растительное масло, который коснется не только подсолнечного. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Параметры демпфера по растительным маслам мы будем обсуждать и настраивать. И сроки введения, и параметры, и т. д. Не только подсолнечное обсуждается», — сказал Решетников.

По его словам, правительство ждет рекомендаций от Минсельхоза. В то же время уже ясно, что введение демпфера не будет мгновенным, так что компании смогут подготовиться.

Ранее Решетников рассказал, что санкции против российского госдолга ударят по Западу.