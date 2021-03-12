Набиуллина привилась от коронавируса

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что прошла вакцинацию от коронавируса нового типа. Об этом она рассказала в интервью изданию «Известия».

«Я привилась еще в декабре. Все нормально, так что вы тоже подумайте», — ответила глава Центробанка на вопрос о вакцинации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили пять миллионов россиян.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.