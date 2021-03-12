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Председатель Центрального банка РФ (Банк России) Эльвира Набиуллина на пленарном заседании &laquo;Как ЦБ достигать своих целей в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?&raquo; в Санкт-Петербурге, июль 2019 года Председатель Центрального банка РФ (Банк России) Эльвира Набиуллина на пленарном заседании &laquo;Как ЦБ достигать своих целей в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?&raquo; в Санкт-Петербурге, июль 2019 года

Набиуллина исключила появление банкноты в 10 тысяч рублей

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключила выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей и монеты в 50 рублей. Об этом она рассказала в интервью изданию «Известия».

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тыс. рублей», – заявила глава ЦБ.

По ее словам, у монеты в 50 рублей могут быть неочевидные преимущества, однако россияне «не очень сильно любят рассчитываться монетами».

«При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», – пояснила Набиуллина.

Ранее глава Гознака оценил необходимость появления банкноты номиналом больше 5000 рублей.

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