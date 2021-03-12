Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля

Ключевым преимуществом цифрового рубля может стать возможность сохранить его при потере носителя, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью изданию «Известия».

«Именно возможность сохранить цифровой рубль, например при потере носителя, может стать ключевым преимуществом цифрового рубля. Возможность создать такую систему есть, поскольку у каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер, который позволит восстановить его при потере гаджета», – рассказала глава Центробанка.

По ее словам, важно проработать способ избежать мошеннических схем, в настоящее время ведется работа в этом направлении.

Кроме того, преимуществом цифрового рубля является то, что он гарантирован Банком России и будет сохранен вне зависимости от банка, в котором обслуживается.

«В этом смысле есть плюс дополнительный для граждан: не важно, что происходит с финансовым институтом, ваши деньги сохранны», – отметила Набиуллина.

Ранее стало известно, что Центробанк планирует к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля, а в 2022 году начать тестировать валюту.