Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

В Кремле считают неоспоримой экономическую стабильность России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Макроэкономическая стабильность в России не ставится под сомнение и высоко оценивается мировыми финансистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь отвечал на вопрос журналистов о роли Центробанка в стимулировании инвестиционной активности в стране.

«ЦБ является мегарегулятором, и вы знаете, что макростабильность в России - это тот факт, который абсолютно является неоспоримым и никем не оспаривается в мире», — сказал Песков.

Ранее эксперты объяснили, почему экономика России упала меньше мировой.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.