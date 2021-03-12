Минэнерго рассказало о причинах роста цены бензина на АЗС

В Минэнерго объяснили, что рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта произошел из-за общего изменения индекса потребительских цен с начала года, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэнерго.

В ведомстве дополнили, что причинами также являются колебания оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топливо, а также частично возросший на фоне заморозков спрос на основные топлива.

«Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции», — заявили в министерстве.

Агентство подчеркивает, что с целью сохранения стабильного снабжения потребителей и поддержания объемов биржевых торгов, правительство РФ порекомендовало нефтяникам увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка.

Ранее стало известно, что стоимость бензина Аи-92 побила рекорд мая 2018 года, достигнув в цене 55,75 тыс. руб. за тонну.