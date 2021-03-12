Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

ВТБ подвел итоги работы корпоративно-инвестиционного бизнеса за 2020 год

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Согласно консолидированной финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за 2020 год, опубликованной 25 февраля 2021 года, кредитный портфель сегмента корпоративно-инвестиционного бизнеса (КИБ) (до вычета резервов) вырос на 18,4% до 7 418 млрд руб, а доля рынка ВТБ по кредитному портфелю КИБ за год увеличилась с 18,2% до 20,3%.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 12 марта.

За 2020 год привлеченные средства клиентов КИБ выросли на 30% до 4 858 млрд руб, при этом доля рынка ВТБ по остаткам на счетах клиентов КИБ выросла с 14,7% до 21,3%.

«В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма», и группа ВТБ приняла самое активное участие в реализации инициатив, направленных на поддержку экономики: за год кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ достиг 7,4 трлн руб, общий объем реструктуризаций для крупного бизнеса, организованных ВТБ, составил 1,3 трлн руб, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса», — говорит Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

В 2020 году КИБ ВТБ активно развивал бизнес в области проектного финансирования промышленности и инфраструктуры, финансирования жилищного строительства и коммерческой недвижимости.

Наряду с предоставлением клиентам КИБ банковских продуктов также активный рост показали продажи услуг лизинга и факторинга. За год факторинговый портфель увеличился на 26,7% до 319 млрд руб, лизинговый портфель на 11,8% до 256 млрд рублей (финансовый лизинг) и на 9% до 168 млрд руб (операционный лизинг).

В условиях возрастающей роли, которую играют факторы устойчивого развития (ESG), в 2020 году была запущена пилотная программа «зеленого» кредитования, в рамках которой ВТБ предоставляет своим клиентам финансирование на цели реализации экологических инициатив и инициатив по улучшению параметров устойчивого развития заемщиков.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.