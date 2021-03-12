В ГД оценили идею Минтруда о новых критериях для выплат на детей от 3 до 7 лет

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина посчитала предложение Министерства труда по изменению критериев для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет «логичным и своевременным». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, необходимо быть аккуратными в данном вопросе, чтобы «предлагаемые высокие требования не превратились в издевательство над людьми».

Кроме того, нужно сохранять «позитивный эффект» от введенных мер, чтобы не утратить доверие граждан к государству, а также не заставлять их стоять в огромных очередях и не требовать «избыточных справок и документов», добавила Вторыгина.

Ранее в Министерстве труда РФ предложили ввести ограничение по выплатам семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет с формально низкими доходами, но существенным семейным имуществом.