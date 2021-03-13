Глава ВОЗ сообщил о дефиците финансирования борьбы с COVID-19

Международный проект ACT Accelerator, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса, сталкивается с многомиллиардным недофинансированием. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, на программу выделено $11 млрд, однако проекту необходимо еще $22,1 млрд. При этом недостающая часть средств составляет лишь малую часть от более чем $13 трлн, потраченных странами на бюджетные стимулы.

«Мы призываем страны полностью профинансировать ACT Accelerator как лучшую инвестицию в восстановление мировой экономики», – заявил Гебрейесус.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что главная ошибка стран в борьбе с коронавирусом — полагаться только на вакцины.