В Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии

В Улан-Удэ и в южной части Бурятии произошло массовое отключение электричества. Как сообщает «Интерфакс», у жителей частных домов в столице нет воды.

«Отключение света идет точечно по территории Бурятии, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают. Пока часть районов, как в городе, так и в республике работает на остатках электроэнергии », — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за отключения электричества в Улан-Удэ произошел транспортный коллапс.

Ранее непогода привела к отключениям на электросетях в Дагестане и оставила без электричества более 150 тыс. жителей.