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Деловые новости

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Эксперты выяснили, как россияне выбирают банк для ипотеки

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Россияне, выбирая банк для ипотеки, в основном (92%) ориентируются на уровень процентной ставки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

«73% респондентов ценят надежность банка. Для 55% важно, что будет после: комфортное обслуживание кредита, доступность службы поддержки, простые способы погашения, в том числе и досрочного, ведь жить с ипотекой долго», — выяснили эксперты.

Кроме того, 42% опрошенных предпочитают свой зарплатный банк, 38% ориентируются на скорость рассмотрения заявки, треть ценит возможность подать документы онлайн, 24% доверяют советам друзей.

Также оказалось, что для 79% респондентов предпочтительнее платить меньше ежемесячно, но дольше по времени, чем взять кредит на меньшее число лет, но с большим платежом.

В исследовании поучаствовали больше тысячи россиян, живущих в городах-миллионниках и планирующих оформить ипотеку в ближайшее время.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по вопросу реализации программы льготной ипотеки в стране.

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