Зюганов предложил ввести новый налог

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России нужно ввести налог на «подозрительно богатых».

Такую идею он высказал после предложения Минтруда ограничить «подозрительно бедным семьям» выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. К такой категории граждан ведомство отнесло семьи с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», — написал политик в Telegram-канале.

Зюганов напомнил, что данная статья Конвенции ООН устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».