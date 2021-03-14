Кафе начали экономить на салфетках из-за подорожания продуктов

Кафе и рестораны начали экономить на салфетках, чтобы компенсировать подорожание продуктов и не повышать цены. Об этом пишет РБК.

Например, сеть ресторанов русской кухни «Теремок» объявила, что в конце марта будет вынуждена поднять цены на 1-2 рубля. С этим согласен и основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов — по его словам, через месяц из-за подорожания продуктов все рестораны будут вынуждены поднять цены.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, в свою очередь, заявил, что правительство пытается удержать цены на продукты в магазинах, не обращая внимания на кафе, рестораны и другие заведения общественного питания.

Рестораторы отметили, что приходится сокращать расходы: например, заменять посуду на пластиковую, менее красивую.

«Лучше использовать салфетки поскромнее, но остаться с прежними ценами и прежним качеством блюд», — рассказал основатель «Теремка» Михаил Гончаров.

Ранее президент России Владимир Путин призвал смягчить «ценовые удары» по гражданам.