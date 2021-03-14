Глава единороссов в Госдуме ответил на идею Зюганова обложить налогом «подозрительно богатых»

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов прокомментировал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для «подозрительно богатых», сообщает РИА «Новости».

По мнению Неверова, в России хорошо умеют собирать налоги, а кроме того — такой налог уже существует:

«У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов ставка подоходного налога выше», — заявил Неверов.

Ранее Зюганов предложил ввести новый налог, после предложения Минтруда ограничить «подозрительно бедным семьям» выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Лидер коммунистов считает, что вместе с введением такого налога необходимо ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции.