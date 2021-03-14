ФНС уточнила, что добропорядочных граждан не затронет расширение доступа к банковской тайне

Расширение доступа Федеральной налоговой службы России (ФНС) к банковской тайне не будет касаться добропорядочных граждан. Об этом говорится в пресс-релизе ФНС, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

В ведомстве уточнили, что данная мера вводится для увеличения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, которые пользуются различными схемами для ухода от налогов.

Как подчеркнули в ФНС, в российском налоговом законодательстве нет статей, в которых говорится о непосредственном получении налоговиками доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения данных сведений будет сохранен. Их будут предоставлять только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС при осуществлении налоговых проверок в отношении таких лиц, либо истребования у них документов (информации), согласно пункту 1 ст. 93.1 Налогового кодекса России.

Ранее сообщалось, что с 17 марта у ФНС будет расширенный доступ к банковской тайне.