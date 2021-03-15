Экономист рассказал, когда обладателям долларов стоит задуматься о продаже валюты

Экономист Антон Емельянов рассказал, при каких условиях обладателям доллара стоит задуматься о его продаже. Об этом сообщает «Прайм».

Он отметил, что удачным временем для продажи валюты может стать как снижение ее цены, так и рост нефтяных котировок.

«В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объем валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок», — сказал Емельянов.

Эксперт также уточнил, что продавать доллар стоит и тогда, когда в стране наблюдается положительное сальдо внешнеторгового баланса, то есть приходит больше валюты, чем уходит.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об уходе России от зависимости от доллара.