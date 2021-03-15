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Деловые новости

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Депутат Рады рассказал об изменении позиции Китая по Крыму

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Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович высказался о визите китайской делегации в Крым. Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook.

По его словам, эти действия со стороны Пекина стали ответом Украине в ситуации с заводом «Мотор Сич».

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — подчеркнул Рабинович.

Депутат добавил, что в рамках своего визита китайские представители договорились с местными предпринимателями налаживать двусторонние отношения, выразили готовность инвестировать в курортных бизнес, а также «наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение».

Ранее Китай потребовал от Украины учитывать его интересы при национализации «Мотор Сич».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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