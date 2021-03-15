Названы профессии, где люди больше остальных довольны своей работой

Сервис «Работа.ру» выяснил, в каких сферах люди больше всего довольны своей работой. Об этом сообщает РИА «Новости».

В целом 46% россиян заявили, что довольны текущей работой.

«Наибольшая доля довольных сотрудников работают в сфере IT — 60%. Также удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе. На третьем месте по количеству довольных работников оказалась область медицины — там довольны 50% респондентов», — говорится в исследовании.

По 49% опрошенных заявили, что их устраивает работа в строительстве, сфере банков и инвестиций и в области образования. Также удовлетворены своей работой 48% специалистов маркетинга и рекламы и 45% трудящихся в сферах производства и промышленности.

Меньше всего довольны своей работой сотрудники из сферы охраны (43%), транспорта (41%) и торговли (39%).

Опрос проводился среди 5,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России в марте 2021 года.

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