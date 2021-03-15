Израиль летом может открыть границы для туристов

Директор департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр заявил, что Израиль может начать принимать туристов летом 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать», — сказал он.

В настоящее время въезд иностранных граждан на территорию Израиля возможен только в исключительных случаях. Иностранцы должны заполнить специальную форму, получить разрешение на въезд и соблюдать двухнедельный карантин по прилету. От изоляции могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Также для посадки в самолет необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до вылета.