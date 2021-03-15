Мишустин возмутился промедлением с расширением программы «Дальневосточный гектар»

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал промедление с расширением программы «Дальневосточный гектар». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания с членами правительственной комиссии по Дальнему Востоку Мишустин назвал «очень правильным» предложение о расширении программы и ее возможностей.

«Но только у меня один вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было [дано по этой теме], не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить», — потребовал глава кабмина.

Ранее выполнение программы «Дальневосточный гектар» потребовал проверить Генпрокурор РФ.

Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.