В Госдуме оценили уровень бедности в России

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Коломийцев заявил, что реальный уровень бедности в стране составляет 40%, сообщает URA.ru.

В своем комментарии изданию, Коломийцев утверждает, что фактический уровень бедности занижен в официальных документах вдвое.

«Бедность у нас достигла крайних размеров. По официальной статистике она порядка 20%. А если посчитать, есть такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет где-то 40%», — считает депутат.

Коломийцев утверждает, что такой разрыв существует из-за методики лишений при подсчете уровня бедности. Перечень лишений может учитываться или экспертным путем, или с помощью самих респондентов.

Среди них — возможность покупать мясные или рыбные блюда два или более раз в неделю, или наличие необходимого бюджета для внезапного ремонта.

Ранее Всемирный банк оценил уровень бедности в России.