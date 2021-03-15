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Деловые новости

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Названы причины для возможного роста цен на бензин

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Аналитик Sberbank Investment Research Михаил Шейбе считает, что цены на бензин растут из-за повышенных цен продажи топлива на экспорт, сообщает РИА «Новости».

«Если бы переработчики московского региона продавали бензин за рубеж, то получали за тонну 64 300 рублей, в то время как на Санкт-Петербургской международной бирже котировки составляли 54 670 рублей», — указывает аналитик.

Экспортная альтернатива, по словам Шейбе, будет в ближайшей перспективе только расти.

По мнению аналитика, рост цен на топливо также связан с разницей стоимости нефти и стоимости бензина в мире. Бензин дорожает из-за уменьшения топливных запасов США после зимы и постепенного увеличения спроса на топливо после кризиса пандемии.

Ранее цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд.

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