Правительство изменит механизм формирования цен на топливо с 1 мая

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что корректировка демпфера на топливо запланирована на 1 мая. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Вице-премьер указал на важность корректировки демпфера для рынка с точки зрения сохранения достаточной доходности розничного сегмента и удержания роста конечных цен в пределах инфляции.

Новак заявил, что в данный момент Министерство финансов готовит соответствующий проект закона. Он добавил, что механизм, предположительно, заработает 1 мая 2021 года «для сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС».

В России работа демпфера заключается в том, что цены для потребителей на АЗС остаются стабильными вне зависимости от колебания цен на нефть. При повышении стоимости сырья компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке. В противном случае компании сами выплачивают акциз в бюджет.

Ранее стало известно, что механизмы регулирования цен на топливо могут измениться.