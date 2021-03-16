Россия увеличила вложения в гособлигации США до $6,1 млрд

Россия в январе текущего года увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $6,145 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина США.

В отчете ведомства говорится, что в декабре 2020 года Россия владела облигациями Соединенных Штатов Америки на сумму в $6,011 млрд. В настоящее время на долю долгосрочных ценных бумаг приходится $2,744 млрд, а краткосрочных — $3,401 млрд.

Таким образом, вложения РФ в государственные ценные бумаги США в январе этого года выросли примерно на $134 млн.