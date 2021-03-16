Названы категории граждан, имеющие право на повышенную пенсию

Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова перечислила категории граждан, которые могут претендовать на получение социальных доплат, льгот, и повышенных пенсионных выплат. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам Пискуновой, для получения социальных доплат или льгот необходимо иметь звание «Ветеран труда». На повышенную пенсию смогут рассчитывать граждане, имеющие государственные награды.

Кроме того, еще существуют региональные льготники. Член президиума отметила, что данное звание могут получить лица, проработавшие сорок лет в регионе.

«То есть, исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте. Но региональный льготник имеет право льготы только в собственном регионе», – заявила Пискунова.

После выхода на пенсию, гражданам необходимо выбрать одно основание для льготы, являющееся наиболее высоким по оплате. Также она добавила, что льготы, звания и заслуги вместе не суммируются.

Ранее в Минтруде назвали критерии для дополнительной выплаты двум категориям пенсионеров.