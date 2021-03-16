«Роснефть» приступает к выпуску собственного катализатора гидрокрекинга

Специалисты ООО «РН-кат», дочернего предприятия АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть»), разработали технологию производства катализатора гидрокрекинга, которая увеличит выпуск высококачественных моторных топлив Евро-5 из вакуумного газойля – продукта переработки нефти.

Новый катализатор успешно испытан на базе Новокуйбышевского завода катализаторов с привлечением специалистов Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (входят в периметр «Роснефти»). Испытания показали, что отечественная разработка не уступает импортным аналогам по таким ключевым параметрам, как активность - продолжительность работы катализатора с сохранением качественных характеристик, и отбор целевых продуктов — показатель объема основной выработанной продукции. Производство нового катализатора гидрокрекинга на базе «РН-кат» в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) существенно снизит зависимость от зарубежных аналогов, которые в настоящее время составляют 90% от общего объема поставок данной продукции в России.

Компания начнет промышленный выпуск нового катализатора в 2021 году, катализатор будет поставляться на уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, а в перспективе и на другие предприятия «Роснефти».

«Роснефть» является одним из лидеров рынка по производству катализаторов. Компания уделяет большое внимание развитию нефтепереработки и по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в том числе собственного производства. Надежность поставок качественных катализаторов является стратегическим вопросом обеспечения технологической устойчивости работы не только нефтяной компании, но и всей страны в целом. За счет развития высокотехнологичного производства катализаторов «Роснефть» планирует к 2024 году вдвое снизить зависимость от зарубежных поставщиков данной продукции.