Голикова назвала долю молодежи в числе безработных

Молодые люди в возрасте до 29 лет составляют более трети от общего числа зарегистрированных безработных в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Замглавы правительства отметила, что 2020 год стал сложным для экономики и рынка труда, был зафиксирован рост безработицы.

«Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет», – рассказала вице-премьер.

По ее словам, в числе безработных оказались и молодые люди с высшим образованием, которые ищут возможность трудоустройства.

«Существует необходимость максимального вовлечения на рынок труда трудоспособного населения, в первую очередь молодежи», – подчеркнула Голикова.

Ранее замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова заявила о стабилизации ситуации на рынке труда.