В Госдуме предложили ввести предельное время выдачи багажа в аэропортах

Законопроект об изменениях в Воздушный кодекс России, предусматривающий введение предельного времени выдачи багажа в аэропортах, внесен в Государственную думу.

«Законопроектом предлагается установить предельные нормы времени для выдачи багажа авиапассажирам при прибытии воздушного судна, а именно не более 60 минут с момента его прибытия», – указано в пояснительной записке.

Авторы документа отмечают, что действующие нормы не содержат предельных сроков выдачи багажа и авиакомпании могут «самостоятельно трактовать факт нарушения этих сроков».

«Нередки случаи, когда по вине авиакомпаний выдача багажа задерживалась на неопределенное время без объяснения причин», – подчеркивают депутаты.

По словам авторов проекта, норма будет направлена на защиту прав и интересов авиапассажиров.