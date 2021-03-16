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Деловые новости

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В Кремле ожидают очного участия Путина в ПМЭФ

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В Кремле ожидают, что президент России Владимир Путин очно поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Ожидаем, что да», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в мероприятии очно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство считает возможным смешанный, «очно-заочный» формат проведения ПМЭФ, запланированного на 2 – 5 июня текущего года.

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