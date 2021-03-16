Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения

Министерство сельского хозяйства России подготовило проект постановления правительства для заключения соглашения с производителями и поставщиками минеральных удобрений о снижении цен на продукцию до 1 июля текущего года.

Проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

«Правительство Российской Федерации постановляет: для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками минеральных удобрений», – указано в документе.

Отмечается, что соглашения будут считаться допустимыми, если их предметом является реализация минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории России и если они не затрагивают поставку и реализацию других видов товаров.

Проектом предлагается заключить соглашения на срок до 1 июля.

Ранее в Министерства промышленности и торговли России заявили, что необходимость продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в настоящее время отсутствует. Соглашения действуют до 1 апреля текущего года.