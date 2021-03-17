Счетная палата предупредила о риске нового топливного кризиса в России, который будет сравним с 2018 годом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующие данные приводятся в докладе палаты за 200 год.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — подчеркивается в докладе.

При этом в Минэнерго заявили о принятии ряда шагов с целью сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также на обеспечение доходности АЗС.

Кроме того, там указали на важную роль разработанного в 2018 году механизма, который минимизирует влияние от изменений мировых нефтяных котировок на стоимость бензина в России.

Ранее правительство изменит механизм формирования цен на топливо с 1 мая.