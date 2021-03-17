Госдеп США выявил 24 чиновника КНР и Гонконга, сделки с которыми подпадают под санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ведомство определило ряд официальных лиц Китая и специального административного района страны Гонконга, за сделки с которыми организации могут попасть под санкции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, всего в список госдепа вошли 24 человека. Глава госдепа подчеркнул, что их действия повлияли на «сокращение высокого уровня автономии Гонконга».

Он добавил, что иностранным финансовым организациям запретят осуществлять крупные транзакции, в противном случае Вашингтон оставляет за собой право ввести санкции.

«Иностранные финансовые организации, которые сознательно осуществляют значительные транзакции с лицами, перечисленными в сегодняшнем докладе, теперь подпадают под действие санкций», — подчеркнул Блинкен.

В четверг, 18 марта, он вместе с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном проведет встречу с китайскими представителями на Аляске. На ней США намерены сообщить КНР о сферах, в которых хотят видеть изменение курса Пекина.