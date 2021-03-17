Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда россияне поедут отдыхать в начале мая. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе исследования аналитики сервиса изучили бронирования своих клиентов. Выяснилось, что большинство соотечественников (91,5%) отправятся в путешествие внутри страны. Средняя стоимость билета в одну сторону составит 6 400 рублей.

Самым популярным местом для отдыха на майские праздники стала Москва — в столицу забронировано 23,6% от всех авиабилетов. 12,9% путешественников планируют полететь в Петербург, а 6,57% поедут в Сочи.

Также в топ-10 направлений вошли Симферополь, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар и Уфа.

Ранее россияне рассказали, на что тратят больше всего денег в поездках.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.