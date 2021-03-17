Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда россияне поедут отдыхать в начале мая. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе исследования аналитики сервиса изучили бронирования своих клиентов. Выяснилось, что большинство соотечественников (91,5%) отправятся в путешествие внутри страны. Средняя стоимость билета в одну сторону составит 6 400 рублей.

Самым популярным местом для отдыха на майские праздники стала Москва — в столицу забронировано 23,6% от всех авиабилетов. 12,9% путешественников планируют полететь в Петербург, а 6,57% поедут в Сочи.

Также в топ-10 направлений вошли Симферополь, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар и Уфа.

Ранее россияне рассказали, на что тратят больше всего денег в поездках.