Bloomberg и Forbes опубликовали опровержение обращения «Роснефти» в кабмин за средствами ФНБ под «Восток Ойл»

«Роснефть» в связи с публикациями агентства Bloomberg и журнала Forbes, касающимися возможного выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проектов компании, выступила в среду с заявлением.

«Роснефть» не обращалась в кабмин по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов, подчеркнула компания.

Более того, финансово-экономическая модель упомянутого в материалах стратегического проекта «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного госфинансирования, заявили в НК.

«Указанные издания не обращались в компанию за официальными комментариями, как этого требует действующее законодательство», — констатировали в «Роснефти».

В том контексте НК выразила удивление «масштабом ложных заявлений, содержащихся в данных материалах и дезинформирующих рынок и общество».

«Адвокаты компании в настоящее время занимаются проработкой вопросов защиты интересов «Роснефти» и её акционеров и направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 17 марта.

На ленте Bloomberg уже появились сообщения, опровергающие информацию об обращении «Роснефти» в кабмин по вопросу о финансировании проектов компании из ФНБ. Это же касается и журнала Forbes.