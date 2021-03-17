Укладка второй нитки «Северного потока — 2» начнется в конце марта

Работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании начнутся в конце марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG, предоставленный Датским энергетическим агентством.

«Схема строительства линии А. <...> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала», — говорится в документе.

Накануне, 16 марта, агентство Reuters со ссылкой на источник среди высокопоставленных дипломатов Евросоюза сообщало, что Германия пытается выиграть время в спорах с США относительно проекта российского газопровода «Северный поток – 2», чтобы добиться завершения строительства.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.