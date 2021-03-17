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Деловые новости

X5 разработала для поставщиков рекомендации по экологичной упаковке

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X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель») совместно с производителями, поставщиками, профильными ассоциациями и экспертным сообществом разработала и представила детальные рекомендации по экологичной упаковке для 13 категорий продукции, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что они разработаны с учетом действующего законодательства и всех требований к барьерным свойствам материалов и других особенностей товаров.

Для подготовки документа компания собрала мнения и замечания по проекту от партнеров и экспертного сообщества: профильных НКО, производителей упаковки и переработчиков.

Всего X5 получила обратную связь от 23 партнеров и 16 экспертов по следующим категориям товаров: напитки, овощи-фрукты, бакалея, консервы, non-food, молочная продукция, замороженная продукция, незамороженные мясо, рыба, бытовая химия и средства для ухода, корма для животных, табачные изделия и аксессуары.

Как рассказали в компании, документ представляет собой подробные рекомендации сразу по 3 аспектам упаковки — дизайн, используемое сырье и коммуникация с покупателями и сотрудниками.

«В 2020 году мы представили общие рекомендации для поставщиков компании в области устойчивого развития, сейчас мы пошли дальше и разработали детальные рекомендации в области упаковки. Сокращение использованной упаковки, отправляемой на полигоны и включение ее в экономику замкнутого цикла является одним из наиболее значительных вызовов, которые стоят перед FMCG-сектором и ритейлом в области заботы об экологии», — говорит главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

По его словам, получившийся документ – это совместный продукт экспертного сообщества, который поможет производителям товаров, упаковки и сырья для нее точнее соответствовать растущим запросам потребителей на ответственную упаковку.

По мнению Ивана Кухнина, партнера и руководителя Группы по оказанию услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ, на примере X5 можно видеть, как крупный бизнес вовлекает в процесс партнеров и распространяет идею устойчивого развития на всю цепочку поставок. «Важно, что рекомендации поставщикам будут постоянно адаптироваться при изменениях в технологиях или инфраструктуре», — отметил он.

«Рекомендации поставщикам должны быть «живым», гибким документом и периодически обновляться по мере развития повестки устойчивого развития и рынка обращения с отходами в РФ. Мы готовы и рады дальше сотрудничать с Х5 и делиться своей экспертизой», — отметил в свою очередь руководитель функции «Устойчивое развитие» СИБУР Максим Ремчуков.

В прошлом году компания также представила общие рекомендации для поставщиков по устойчивому развитию.

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