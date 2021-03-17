Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным

Счетная палата Российской Федерации заявила, что вероятность повторения в стране сценария 2018 года минимальна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий ведомства.

«В настоящее время, по итогам нашего анализа действий правительства в 2018-2020 годах в этой сфере, мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны», — говорится в новом комментарии.

Ранее Счетная палата предупредила, что РФ предстоит столкнуться с новым топливным кризисом. Может повторится ситуация 2018 года, это значит, что произойдет рост цен на бензин на уровень выше инфляции, отметило ведомство.

При этом в Минэнерго заявили о принятии ряда шагов с целью сдерживания роста розничных цен на бензин и дизельное топливо, а также на обеспечение доходности АЗС.

В Кремле прокомментировали данную ситуацию и сообщили, что правительство держит все под контролем, задействованы необходимые механизмы, с помощью которых цены на топливо не смогут измениться.

Кроме того, замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что в Минэнерго не видят предпосылок для повторения кризиса 2018 года.

Также он добавил, что на сегодняшний день все нефтяные компании снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, с начала февраля товарные запасы увеличились более чем на треть, а также увеличилось производство бензина. За последние четыре торговые сессии произошло снижение оптовых цен на бензин.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что корректировка демпфера на топливо запланирована на 1 мая.