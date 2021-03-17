Власти России пообещали профинансировать расходы при введении санкций на госдолг

Россия профинансирует первоочередные расходы, если в отношении государственного долга страны будут введены санкции, заявил глава российского министерства финансов Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Если такие решения [о введении санкций на госдолг] будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — заверил министр.

Силуанов допустил заключение договоренности с Банком России о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о рассмотрении властями США и Великобритании возможности ввести санкции в отношении государственного долга России. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что санкции на российские госдолг ударят по западным инвесторам, но существенно не повлияют на финансовое состояние России.