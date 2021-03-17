Уровень рационального использования ПНГ в «Самотлорнефтегазе» превысил 98,5 %

«Роснефть» ведет активную работу по повышению уровня полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в Нижневартовском регионе. Компания «Самотлорнефтегаз», которая входит в добывающий комплекс «НК «Роснефть», по итогам 2020 года увеличила уровень рационального использования ПНГ до 98,6%. Основной объем добытого газа — около 6 млрд куб. м — направлен в газотранспортную систему, еще 47 млн куб. м поставлено местным потребителям.

Установить один из самых высоких показателей полезного использования ПНГ в отрасли позволила действующая на Самотлорском месторождении производственная инфраструктура. Она включает 23 вакуумные компрессорные станции, 5 установок дополнительной сепарации и 3 путевых сепаратора-осушителя. Общая протяженность газотранспортной системы составляет около 530 км.

Для дальнейшей минимизации воздействия на окружающую среду в 2021 году продолжится модернизация газовых технологических объектов. В настоящее время на Самотлоре ведется техническое перевооружение установки дополнительной сепарации и реконструкция газопровода низкого давления протяженностью 1,3 км.

«Роснефть» ведет планомерную работу по повышению уровня использования ПНГ в рамках реализации Инвестиционной газовой программы. Ее основной задачей является повышение полезного использования ПНГ до уровня не менее 95%. Данная цель достигается благодаря комплексному подходу к обустройству месторождений: созданию инфраструктуры, поставкам газа потребителям или обратной закачки газа в пласт.

В прошлом году в рамках Комплексной программы по сокращению выбросов парникового газа «Роснефть» успешно провела на Самотлоре испытания новейшего оборудования для выявления утечек метана. Тестирование подтвердило высокую эффективность комбинированного применения современных технических средств. Испытанное оборудование: лазерные и тепловизионные приборы сканирования, ультразвуковые детекторы, беспилотные летательные аппараты, оснащенные газоанализаторами, будут применяться на Самотлорском месторождении на постоянной основе.

Развитие газового бизнеса Компании соответствует глобальной тенденции по использованию газа как более «чистого» топлива. Реализация мероприятий по повышению рационального использования ПНГ снижает выбросы парниковых газов, а также улучшает экологическую обстановку в регионах добычи.