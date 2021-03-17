На заседании Совета по повышению прозрачности деятельности Росатома озвучены инициативы по изменению системы закупок

В среду, 17 марта 2021 года состоялось заседание Совета по повышению прозрачности деятельности госкорпорации «Росатом».

«Росатом всегда уделял системе закупок особое значение. Свое развитие система начала еще в 2009 году. И сегодня это эффективно действующий механизм, который имеет высокую оценку экспертов. При этом наши заказчики ставят очень высокую планку – им нужен высококачественный, безопасный продукт, в установленные договором сроки и по объективной цене», — отметил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

Он напомнил, что от Росатома ждут, что компания будем надежным партнером.

«Но надежным партнером мы можем быть только, если наши партнеры надежные. Кроме того, наши контрагенты - иностранные и российские заказчики хотят видеть гарантии прозрачности и эффективности денежных потоков по проектам», — пояснил Лихачёв.

Он подчеркнул, что система закупок Росатома должна быть гибкой и содержать большое количество возможностей и инструментов для качественного выполнения обязательств перед заказчиками.

«На основании опыта Росатома считал бы возможным всем нам совместно проработать и выйти с предложениями о ряде изменений в законодательство, регулирующее закупочную деятельность», — добавил Лихачёв.

В свою очередь, директор по закупкам, МТО и управлению качеством Госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас выделил ряд предложений, направленных на повышение скорости и эффективности проведения конкурентных процедур.

«Сегодня внедрение цифровых технологий способствует увеличению скорости бизнес-процессов в том числе и при проведении закупочных процедур. Действующие сроки закупочных процедур в некоторых случаях избыточны. Внедрение ускоренной конкурентной закупки позволит отечественной системе соответствовать требованиям времени, а исполнителям быстрее получать вознаграждение за свои работы», — отметил он.

По словам Зимонаса, предложения Росатома касаются вопроса установления требования к привлекаемым участником субподрядчикам, соисполнителям, изготовителям при закупках для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, для объектов использования атомной энергии, объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности и безопасности, а также вопроса устранения коллизии между требованиями инозаказчиков и 223-ФЗ, возникающей при реализации зарубежных проектов.