Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Ловля рыбы в Черном море Ловля рыбы в Черном море

Рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В добыче сардины иваси могут произойти крупномасштабные сбои, о чем предупредили рыболовные компании Дальнего востока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение гендиректора компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Согласно сообщению, к этим сбоям может привести вступление в силу закона о аможенном декларировании так называемых незаходных судов.

Этот закон обязывает суда, построенные или купленные в других странах, проходить таможенное декларирование для добычи рыбы по российским квотам в исключительной экономической зоне России.

Компании предупредили, что из-за роста расходов на растаможивание траулеров откажутся от ловли сардины иваси

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.