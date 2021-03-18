В Росрыболовстве опровергли сообщения о возможном росте цен на сардины иваси

Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардины иваси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказал представитель ведомства, объективные причины для сокращения добычи данного вида рыбы отсутствуют.

«На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рыбопромышленники, у которых есть «незаходные» суда, были проинформированы о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки.

В четверг, 18 марта, сообщалось, что дальневосточные рыболовные компании «Тралфлот» и «Софко» предупредили о риске крупномасштабных сбоев в добыче сардины иваси, что может привести к повышению цен на часть рыбной продукции. Такие сбои в промысле ожидаются в результате вступления в силу нового требования по таможенному декларированию так называемых незаходных судов, который из-за роста расходов на растаможивание траулеров может привести компании к отказу от ловли сардины иваси.