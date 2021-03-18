В Минтруде заявили о снижении числа зарегистрированных безработных в России

Заместитель главы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявила, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется, безработных стало меньше. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время на учете в центрах занятости стоит 1,9 млн человек. 10 марта глава Минтруда Антон Котяков назвал цифру в 2,1 млн человек.

Мухтиярова отметила, что наблюдается постепенное восстановление занятости, к концу 2020 года года численность занятых выросла на 500 тыс. человек. Ссылаясь на данные Росстата, она добавила, что 17 российских субъектов смогли достигнуть показателей занятости на 2019 год.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что молодые люди в возрасте до 29 лет составляют более трети от общего числа зарегистрированных безработных в России.

В феврале президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что в условиях пандемии коронавируса в стране наблюдается небольшой рост безработицы, в связи с этим он поручил кабмину принять меры возвращения ситуации на докризисный уровень.